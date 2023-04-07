Аль-Наср хоче виблискувати не полі не лише одним іменем Кріштіану Роналду.

Саудівський гранд офіційно оголосив про продовження контракту з нападником Андерсоном Таліскою. Нова угода бразильця розрахована до 2026 року замість 2024-го.

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Таліска мав досвід виступів у Європі (Бенфіка, Бешикташ), а потім зробив вибір на користь східних заробітків. Нападник відіграв кілька сезонів за китайський Гуанчжоу Евергранд, з якого за 8 млн євро перебрався до Аль-Насра влітку 2021-го.

У нинішньому чемпіонаті Саудівської Аравії 29-річний Таліска настріляв 16 голів за 16 матчів – найкращий показник команди та всієї ліги (у Одіона Ігало з Аль-Хіляля стільки ж). Кріштіану Роналду (11 голів) навіть дозволяє партнеру бити пенальті для покращення шансів у бомбардирських перегонах.

Talisca is staying

He signed a new contract until 2026



More of TALISCA ? pic.twitter.com/oAp0IvTgyQ — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 6, 2023

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