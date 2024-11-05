Азійська ЛЧ, 3-й тур

Аль-Наср – Аль-Айн – 5:1

Голи: Таліска, 5, 90+4, Роналду, 31, Кардозу, 37 (у свої ворота), Веслі, 81 – Бенто, 56 (у свої ворота)

Наприкінці жовтня Аль-Наср переживав період кризи – команда Стефано Піолі не могла здобути перемогу в трьох матчах поспіль (дві нічиї та поразка). У грі азійської Ліги чемпіонів з Аль-Айном "жовто-сині" цю ситуацію нарешті виправили.

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Кріштіану Роналду забив з кількох метрів, зігравши на добиванні після сейву воротаря суперника, і тим самим допоміг своїй команді здобути перемогу. Цей гол став для португальського форварда 908-м у його кар'єрі. На 79-й хвилині за рахунку 3:1 на користь своєї команди КР7 був замінений.