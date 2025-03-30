"Важкий матч. Після перерви на збірні завжди складно. Повертаєшся в клуб, і ми знаємо, що повинні робити: перемагати. Ми непогано почали, забили гол і потім протягом 20 хвилин ми грали не дуже. Але ми знали, що якщо гратимемо добре, то заб'ємо два голи.

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Гол зі штрафного? Ми працювали над цим кілька тижнів тому з персоналом. Я знав, що зможу забити. Бачив простір, і мої товариші по команді дозволили мені пробити. Це командна робота з персоналом. Ми всі разом, ми сім'я, і святкування з Льопісом – спосіб це показати.

Це дуже особливо, зрівнятися за голами з Кріштіану у свій перший сезон. Я впевнений, що найважливіше – це те, що ти робиш із командою, але забити стільки ж голів, скільки Кріштіану, завжди добре. Ми знаємо, що він означає для Реала і для мене. Він дає мені багато порад. Роналду забив багато голів, але нам потрібно вигравати титули", – цитує Мбаппе Marca.

Варто зауважити, що у французького нападника наразі 33 голи за "вершкових" у всіх турнірах. Стільки забив і Крішітіану Роналду у своєму дебютному сезоні за Реал. Утім, португалець провів на 10 матчів менше (35 за всю кампанію проти 45 у Мбаппе в березні).

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