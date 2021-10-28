Роналду чекає п'яту дитину – Джорджина вагітна
15:33 - Читать на русском
Кріштіану Роналду незабаром знову стане батьком.
Джорджина Родрігес перебуває на 12 тижні вагітності, повідомляє видання Hola. Щасливі батьки чекають на поповнення сім'ї. Малеча стане п'ятою дитиною Роналду.
У португальця вже є четверо дітей: Кріштіану-молодший, двійнята від сурогатної матері Ева та Матео, а також спільна з Джорджиною донька Алана Мартіна.
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