"Такий вже Кріштіану, в цьому немає нічого нового. Він був таким ще в Реалі, таким залишається і тут. Йому потрібно забивати, щоб бути щасливим, він злиться, коли не забиває.

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У нього все ще є ця мотивація попри те, що він багато забивав у своїй кар'єрі. Але він завжди хоче забивати ще більше. Втім, Кріштіану знає, що командні цілі важливіші за його особисті. Тому наступного дня після будь-якого матчу він вже зосереджений на нових перемогах", – наводить слова Даніло Football Italia.

Додамо, що Роналду не зміг забити у своїх двох останніх матчах, однак Ювентус переміг Парму та Дженоа. Програний поєдинок з Аталантою португалець пропустив через травму.

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