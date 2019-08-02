Роналду був не проти вивчити пропозицію Мілана, – колишній генеральний директор клубу

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду був не проти продовжити кар'єру в Мілані, коли виступав за мадридський Реал.

"Бонуччі був помилкою, але цього не скажеш про продовження контракту з Доннаруммою. Коли ми підписали Бонуччі, у нас вже було вісім чи дев'ять придбань. Стратегія була в тому, щоб зібрати команду, яка підходить під 4-3-3. У нас уже були захисники, ще один насправді не був потрібен.

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Кого нам не вистачало, так це центрфорварда, на якого ми відклали 70 млн євро. Але в підсумку ми вирішили урізати бюджет на нападника, щоб підписати лідера роздягальні. Озираючись на минуле, тепер ми можемо сказати, що якби витратили гроші тільки на форварда, все б склалось інакше.

Ми думали взяти Андре Сілву і дозволити йому рости під крилом майстерного центрфорварда, але нам не вдалося підписати такого. Нашою метою був П'єр-Емерік Обамеянг, спортивний директор Мірабеллі був його фанатом. Але з німецькими клубами складно мати справу, вони завжди вимагають більше за реальну ціну.

Ми були далекі від Альваро Морати. Президент хотів підписати Кріштіану Роналду, але цифри сказали нам, що це недоцільно. Але Роналду не був проти вивчити пропозицію Мілана, адже це знаменитий клуб, який тоді був оточений ентузіазмом. Але це не просунулось далі внутрішніх розрахунків", – сказав Марко Фассоне Sportitalia.

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