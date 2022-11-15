Адміністратори Харрі Магуайр та Скотт Мактомінай видалили Кріштіану Роналду з чату Манчестер Юнайтед у WhatsApp.

Двері Олд Траффорд ось-ось назавжди зачиняться для Кріштіану Роналду. Португальський нападник остаточно порвав із оточенням Манчестер Юнайтед після інтерв'ю, даного Пірсу Моргану з The Sun, в якому португалець розкритикував клуб і тренера Еріка Тен Хага.

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Поки Роналду чекає від керівників клубу офіційної реакції, включаючи штраф і можливе одностороннє розірвання контракту, роздягальня "червоних дияволів" зайняла чітку позицію з приводу цього скандалу. Як інформує Indykaila News, Роналду було видалено із загальнокомандного чату МЮ в WhatsApp. Адміністраторами чату є одноклубники португальця – Харрі Магуайр та Скотт Мактомінай.

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