Легендарний португалець Кріштіану Роналду уникає залишати телефон у спальні під час сну. Про це розповів його колишній партнер по збірній Португалії Седрік Соареш.

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"Він припиняє користуватись телефоном у певний час. Каже, що це впливає на його сон, тому залишає його за межами спальні. Одного разу він сказав мені: "Седрік, ти не можеш користуватись 5G, бо це може вплинути на твій сон". Це було тоді, коли тільки з’явилось 5G. Не знаю, чи досі він так робить, але тоді він блокував сигнал, щоб спати кілька годин", – цитує Соареша GOAL.

Попри те, що подібні заяви викликають скепсис, Роналду, видно, діє за принципом "краще перестрахуватись". Особливо, враховуючи, що в розпал пандемії COVID-19 активно поширювались фейки про те, що 5G нібито шкодить імунітету й навіть "передає віруси".

У новому сезоні в Саудівській Аравії Роналду планує бути у топовій формі. Минулого тижня зірковий португалець забив у товариському матчі проти Тулузи, але згодом його Аль-Наср програв скромній португальській Ештрелі в поєдинку за зачиненими дверима.

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