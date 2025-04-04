Легендарний Кріштіану Роналду може повернутися в іспанську Ла Лігу вже як власник команди, адже португалець серйозно зацікавлений в інвестиціях у Валенсію, повідомляє Mundo Deportivo.

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Чутки стосовно купівлі Роналду футбольного клубу ширилися давно, але тепер справа дійшла до конкретики. Все тому, що Валенсія переживає не легкі часи як у фінансовому, так і в футбольному плані, ведучи боротьбу за виживання в Ла Лізі в поточному сезоні та йдучи на 15 місці в таблиці.

Це може наштовхнути поточного власника Пітера Ліма команди на продаж клубу. Раніше він категорично ставився до цієї ідеї та мав прямий конфлікт з вболівальниками, але тепер може розглянути щонайменше часткові інвестиції в клуб. Роналду також може заручитися фінансовою підтримкою королівської сім'ї Саудівської Аравії задля купівлі Валенсії, яка ставала чемпіоном Іспанії в сезоні 2003/04.

Нагадаємо, що контракт Кріштіану Роналду з Аль-Насром закінчується вже цього літа і він стане вільним агентом після того, як перейшов у клуб з Близького Сходу у 2023 році.

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