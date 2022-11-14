Португалець жорстко відповів своєму колишньому партнеру Вейну Руні, який у конфлікті Кріша і Тен Хага став на бік тренера Манчестер Юнайтед.

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"Я не знаю, чому він так сильно критикує мене... Напевно, тому що він закінчив свою кар'єру, а я все ще граю на найвищому рівні. Я не збираюся говорити, що виглядаю краще за нього. Хоча це правда…" – The Sun цитує гучні заяви Роналду з інтерв'ю Пірсу Моргану, яке вийде пізніше.

У сезоні 2022/23 португалець не є основним гравцем Манчестер Юнайтед. Ветеран зіграв 16 поєдинків у всіх турнірах, забив 3 голи і віддав 2 асисти (в АПЛ – 10 поєдинків, 1 гол). МЮ проведе наступний матч вже після чемпіонату світу-2022 – в Англії не виключають, що Роналду після такого більше не зіграє за "червоних дияволів".

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