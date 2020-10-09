"Роналду – як Марадона, він залишає слід в командах, за які виступає. Зустріч з Кріштіану завжди викликає занепокоєння, тому що він любить забивати. Ми постараємося обмежити його можливості, але проблема в тому, що у Ювентуса є й інші сильні гравці: Дибала, Мората, Кулусевскі і К'єза.

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Пірло? Я знав, що він стане тренером. Те ж саме можна сказати і про Сімеоне, якого я тренував у Пізі. Я не здивований, що Пірло починає тренерську кар'єру в Ювентусі, для нього тут немає ніякого ризику, оскільки клуб сам його вибрав і буде підтримувати Андреа. Я дуже за нього радий.

Пірло може стати як Гвардіола і Зідан. Він – чемпіон світу і може стати великим тренером. У той же час на поле виходять гравці, а не тренери, тому я не бачу фаворита в майбутньому матчі", – наводить слова Луческу Goal з посиланням на Tuttosport.

Нагадаємо, Ювентус став одним із суперників Динамо на груповому етапі Ліги чемпіонів. Саме зі "старою синьйорою" кияни розпочнуть участь у турнірі вже 20 жовтня, початок о 19:55.

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