Роналду – про вилучення Ігуаїна: Просив його заспокоїтись

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду прокоментував вилучення нападника Мілана Гонсало Ігуаїна в матчі 12 туру Серії А Мілан – Ювентус (0:2).

"Я сказав Ігуаїну заспокоїтися, інакше він ризикував отримати більш серйозну дискваліфікацію.

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Він зробив не так багато. Просто він був роздратованим через поразку, це зрозуміло. Сподіваюся, його не жорстко каратимуть.

Я задоволений грою, особливо командою. В гостях з Міланом завжди непросто грати. Перемога 2:0 – це не подвиг. Було важливо перемогти, тому що Наполі обіграв Дженоа, і ми хотіли зберегти відрив", – цитує Роналду Football Italia.

Нагадаємо, наприкінці матчу Гонсало Ігуаїн отримав 2 жовті картки за фол та неспортивну поведінку і був вилучений з поля, але пішов аргентинець не одразу, а з допомогою партнерів.

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