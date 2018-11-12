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Роналду – про вилучення Ігуаїна: Просив його заспокоїтись

09:20 503 Читать на русском
Роналду – про вилучення Ігуаїна: Просив його заспокоїтись
Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду прокоментував вилучення нападника Мілана Гонсало Ігуаїна в матчі 12 туру Серії А Мілан – Ювентус (0:2).

"Я сказав Ігуаїну заспокоїтися, інакше він ризикував отримати більш серйозну дискваліфікацію.

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Він зробив не так багато. Просто він був роздратованим через поразку, це зрозуміло. Сподіваюся, його не жорстко каратимуть.

Я задоволений грою, особливо командою. В гостях з Міланом завжди непросто грати. Перемога 2:0 – це не подвиг. Було важливо перемогти, тому що Наполі обіграв Дженоа, і ми хотіли зберегти відрив", – цитує Роналду Football Italia.

Нагадаємо, наприкінці матчу Гонсало Ігуаїн отримав 2 жовті картки за фол та неспортивну поведінку і був вилучений з поля, але пішов аргентинець не одразу, а з допомогою партнерів.

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Італія12 турСан-Сіро (Мілан)

Мілан - Ювентус: Неділя 11 листопада 2018

Мілан
Матч завершено
0 : 2
Ювентус
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Італія Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Мілан Мілан Мілан - Ювентус
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