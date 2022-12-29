"Завжди красивий і чудовий Дубай, з його дивовижною архітектурою та добрими людьми. Я пишаюся тим, що з року в рік мене відзначають на такому елегантному та престижному заході з таким світовим впливом.

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Dubai Globe Soccer Gala вже є однією з найважливіших спортивних подій у світі, і отримати таку значущу нагороду, як найкращий бомбардир в історії футболу, — це, справді, ще одна здійснена мрія. Дякую, Дубай! Я сподіваюся побачити вас найближчим часом", – написав 36-річний португалець в Instagram.

У сезоні 2021/22 Кріштіану Роналду забив за Манчестер Юнайтед 13 голів у 20-ти матчах. В АПЛ манкуніанці посідають 7 місце, а у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграють з мадридським Атлетіко.

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