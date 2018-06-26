Роналду – перший португалець за 52 роки, який не забив пенальті на чемпіонаті світу

Кріштіану Роналду не реалізував пенальті у матчі 3 туру чемпіонату світу між збірними Португалії та Ірану (1:1).

На 53-й хвилині матчу збірна Португалії отримала право на пробиття пенальті. Кріштіану Роналду взявся виконувати одинадцятиметровий удар, але м'яч парирував голкіпер.

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Таким чином, Роналду став першим португальцем з 1966 року, який не зміг реалізувати пенальті на чемпіонатах світу.

Варто додати, що у цій статистиці до уваги не беруться удари у післяматчевих серіях пенальті.