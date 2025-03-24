Роналду забив на 72-й хвилині матчу з Данією і став першим футболістом в історії цього виду спорту, який забив за національну команду 22 роки поспіль. Про це інформує офіційний сайт IFFHS.

Фейл Роналду з пенальті й дубль екс-невдахи Барси у відеоогляді матчу Португалія – Данія – 5:2

Ця подія сталася після того, як на шостій хвилині КР7 не зумів реалізувати пенальті – з його ударом впорався воротар суперника Каспер Шмейхель. Оскільки Роналду занадто довго вагався, португальська преса назвала цей пенальті "найгіршим у кар'єрі" Кріштіану.

Уперше Кріштіану забив за Португалію в матчі проти Греції в червні 2004 року з передачі Луїша Фігу. У цьому сезоні Роналду оформив 35 голів і віддав 4 асисти в 39 матчах за клуб і збірну.

Роналду отримав нагороду Книги рекордів Гіннеса перед матчем збірної Португалії, перевершивши легендарного екс-партнера