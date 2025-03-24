Роналду – перший гравець в історії, який забивав за збірну 22 роки поспіль
Матч-відповідь із Данією в плей-офф Ліги націй став для форварда збірної Португалії Кріштіану Роналду особливим.
Роналду забив на 72-й хвилині матчу з Данією і став першим футболістом в історії цього виду спорту, який забив за національну команду 22 роки поспіль. Про це інформує офіційний сайт IFFHS.
Фейл Роналду з пенальті й дубль екс-невдахи Барси у відеоогляді матчу Португалія – Данія – 5:2
Ця подія сталася після того, як на шостій хвилині КР7 не зумів реалізувати пенальті – з його ударом впорався воротар суперника Каспер Шмейхель. Оскільки Роналду занадто довго вагався, португальська преса назвала цей пенальті "найгіршим у кар'єрі" Кріштіану.
Уперше Кріштіану забив за Португалію в матчі проти Греції в червні 2004 року з передачі Луїша Фігу. У цьому сезоні Роналду оформив 35 голів і віддав 4 асисти в 39 матчах за клуб і збірну.
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