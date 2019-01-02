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Роналду – перша людина, на яку підписалось 150 мільйонів людей в Instagram

18:36 240 Читать на русском
Роналду – перша людина, на яку підписалось 150 мільйонів людей в Instagram
Кріштіану Роналду / Соцмережі

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду перетнув фантастичну позначку кількості підписників у Instagram.

На сторінку португальського нападника Ювентуса підписано 150 мільйонів акаунтів. Це найбільша кількість підписників серед усіх людей планети.

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У трійку лідерів за кількістю читачів у Instagram також входять американські співачки Селена Гомес з 144,5 мільйонами підписників і Аріана Гранде з 141 мільйоном.

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Серед футболістів наступним після Кріштіану Роналду йде Неймар з ПСЖ, який має 109 мільйонів читачів, а також форвард Барселони Ліонель Мессі з 105,1 мільйоном підписників.

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