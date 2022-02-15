"Роналду виглядає незадоволеним. Це видно з його гри та дій, іноді він просто тікає до підтрибунки. Наразі він не виглядає щасливою людиною. Я не звинувачую його. МЮ грає проти Бернлі, який йде на останньому місці, а Роналду сидить на трибунах. Я би подумав: "Ви купили мене, щоб я грав і забивав, і вам все одно, чи я забиваю".

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Скільки забив Кавані? Фернандеш був неймовірний, коли перейшов, але зараз він здувся. Легко звинувачувати великих гравців, а Роналду – найважливіший гравець Манчестер Юнайтед. Він повернеться і забиватиме важливі голи. Не здивуюсь, якщо він зробить це у Лізі чемпіонів. Він робив це на старті сезону, Роналду – причина, через яку МЮ грає у 1/8 фіналу. Коли сезон в АПЛ тільки-но починався, він забивав, але команда перестала йому допомагати.

Про це я говорив із самого початку – Роналду треба обслуговувати. Йому 37 років. Не можна очікувати, що він носитиметься, як у молодості. Доставляйте м'яч у штрафний майданчик, і він забиватиме. Але Манчестер Юнайтед влаштований не так, команда не може грати так, щоб Роналду користувався. Тому він опускається нижче і стає непродуктивним", – наводить слова Інса Daily Mail.

Додамо, що Роналду не забивав за Манчестер Юнайтед протягом 6 матчів поспіль. Загалом, Кріштіану записав до свого активу 14 голів і 3 асисти у 27 поєдинках.

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