Роналду – найшвидший форвард Серії А

Португальський форвард туринського Ювентуса встановив черговий рекорд.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду в перших турах Серії А розвинув швидкість 34,62 км/год, що робить його найшвидшим форвардом чемпіонату Італії у цьому сезоні. Також Роналду є найшвидшим гравцем Ювентуса, – повідомляє Football Italia.

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Єдиний гравець Серії А, який у перших двох турах розвинув високу швидкість – захисник Наполі Костас Манолас. Його швидкість дорівнювала 35,41 км/год.

Наступними за португальцем і греком у рейтингу швидкості знаходяться нападник Торіно Сімоне Дзадза (34,56 км/год), захисник Роми Джанлука Манчіні (34,46 км/год) і захисник Аталанти Берат Джімшиті (34,26 км/год).

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