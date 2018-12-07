Роналду – найкращий гравець Ювентуса в листопаді

Не "Золотий м'яч", але теж непогане досягнення.

Ювентус визначився з найкращим гравцем клубу в листопаді. Без несподіванок, ним став португальський нападник Кріштіану Роналду, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У листопаді форвард зіграв у 5-ти матчах, в яких відзначився трьома голами і двома асистами.

Нагадаємо, Кріштіану був у трійці номінантів на "Золотий м'яч", але трофей дістався його екс-партнеру по Реалу Луці Модрічу.