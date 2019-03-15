Роналду – найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів

Овертайм — 16:00 1621
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Один із найкращих
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Результати жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 14:13 7392
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Динамо не виплатило гравцям 750 тисяч євро преміальних за виступ у Лізі Європи, – ТаТоТакеЛіга Європи — 13:13 2286
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"Моїх сил вистачило тільки на перший тайм – поберіг своє здоров’я". Легендарний Стефан Решко – про ганьбу ДинамоЛіга Європи — 13:00 3847
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"Валерій Васильович, пробач нас, ми все про*бали": безжальна реакція соцмереж на ганебну поразку Динамо від ЧелсіЛіга Європи — 10:45 7091