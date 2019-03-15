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Роналду – найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів

17:23 135 Читать на русском
Роналду – найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду отримав нагороду за прекрасну гру в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

27’ Кріштіану Роналду
49’ Кріштіану Роналду
86’ Кріштіану Роналду
 

Кріштіану Роналду визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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В голосуванні португалець випередив Садьйо Мане (Ліверпуль), Лероя Сане (Манчестер Сіті) та Ліонеля Мессі (Барселона).

Роналду став автором хет-трику в ворота Атлетіко, що дозволило Ювентусу здійснити неймовірний камбек після поразки у першому матчі (0:2).

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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Ліга чемпіонів Ювентус - Атлетіко
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