Видання Еl Confidential продовжує публікувати записи приватних розмов боса "вершкових". Цього разу в мережу потрапила гнівна тирада з 2012 року, коли Моурінью був тренером Реала, а Роналду – головною зіркою.

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"Роналду божевільний. Цей хлопець – імбецил, хвора людина. Ви думаєте, що Роналду нормальний, але це не так, інакше він би так не поводився. Остання дурниця, яку він зробив, і це бачив увесь світ... Як гадаєш, навіщо він це зробив?

Мендеш там нічим не керує. Так само він не керує і Моурінью. Нульовий контроль. Навіть для інтерв'ю. Нічого. Жодного чортового випадку. Це хлопці з жахливим его, зіпсованим. Моурінью та Роналду не бачать реальності, бо могли б заробити набагато більше грошей, якби вчинили інакше. Це двоє ненормальних, тому що ми говорили про купу грошей у галузі іміджевих прав. Особливо з їхнім образом зухвалих хлопців, які нікому не подобаються!" – передає запис Переса Marca.

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