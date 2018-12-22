Роналду дізнається вирок суду в справі щодо махінацій з податками 21 січня

Через місяць у Мадриді відбудеться судове засідання у справі щодо ухилення португальця від сплати податків.

Як повідомляє Sky Sports, 21 січня у Іспанії відбудеться судове засідання у справі щодо ухиляння Кріштіану Роналду від сплати податків. Очікується, що до суду прибуде й володар "Золотого м'яча".

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Зазначається, що за умовами угоди, яку Роналду уклав з податковими органами Іспанії, форвард визнає свою провину, буде вимушений заплатити близько 19 млн євро штрафу та отримає два роки умовно.

Роналду на даний момент виплатив 13,4 млн євро штрафу. Раніше колишній форвард мадридського Реала визнав провину в ухиленні від сплати податків з доходів від іміджевих прав в період з 2011 по 2014 рік. Роналду свідомо використовував компанію, створену в 2010 році, щоб приховати свої доходи в Іспанії.

Цікаво, що звинувачення не стосуються його зарплатні в мадридському Реалі, в якому він грав до переходу в Ювентус.

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