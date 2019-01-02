Роналду: 2018 рік був найкращим у моїй кар'єрі

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду зворушливо підбив підсумки минулого року.

"2018 рік був найкращим роком в моїй кар'єрі.

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Всі в Турині вітали мене фантастичним способом. Я не знаю, коли закінчиться моя кар'єра, але я в порядку, і я хочу продовжувати грати протягом ще багатьох років.

У Серії А мене опікують так, як і в Іспанії, але тут менше простору, тому що всі команди мають чудову оборону. Перемога в Лізі чемпіонів – це мрія, але ми не повинні робити її нав'язливою ідеєю", – цитує Роналду Record.

В поточному сезоні чемпіонату Італії Роналду провів 19 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та 6-ма асистами.

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