У середу, 8-го листопада керівництво Вальядоліда звільнило Жуліо Баптішту з посади головного тренера молодіжної команди клубу. Про це інформує El Chiringuito TV.

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Цьому рішенню передувала критика Баптішти на адресу клубних босів. Після поразки від Оренсе Жуліо заявив, що не володіє повною владою на своїй посаді і змушений підкорятися наказам згори стосовно надання ігрової практики для окремих футболістів.

"Мені наказують ставити на поле певних гравців, і я змушений робити те, про що мене просять. Це напівпрофесійна категорія, якщо до неї так ставитися, то цього буде недостатньо для конкуренції. До 22:00 вчорашнього дня у мене не було складу на сьогоднішній матч", – цитує Marca Баптішту.

Вальядолід посідає у своїй групі 14-те місце з 18 можливих. Нагадаємо, що президентом клубу є знаменитий у минулому форвард Роналдо.

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