Легенда бразильського футболу встиг пограти за безліч іменитих клубів з зірковими футболістами як Зінедін Зідан, Девід Бекхем, Луїш Фігу, Ромаріо, Рівалдо, Роналдінью та іншими. Утім, жодного з них він не вважає своїм найкращим одноклубником.

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Роналдо розповів, що найкомфортніше йому було грати поряд з колишнім гравцем Астон Вілли та ПСВ Люком Нілісом. Саме в нідерландському клубі перетиналися футболісти.

"Я грав з такими людьми, як Фігу, Ромаріо, Зідан, Рівалдо, Джоркаефф і Рауль, але ніхто не був схожий на нього. Ніліс був просто фантастичним, безумовно, найкращим товаришем по команді, якого я коли-небудь мав", – цитує бразильця The Sun.

До слова, Люк Ніліс, виступаючи за ПСВ, брав участь у матчі Ліги чемпіонів сезону 1997/98 проти Динамо. Кияни на виїзді виграли 3:1, а вдома зіграли 1:1.

Люк Ніліс влітку 2000 року перейшов до Астон Вілли. Нападник зіграв у трьох матчах, отримав важку травму і завершив кар'єру.

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