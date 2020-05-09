Роналдо зібрав чудову п'ятірку гідних "Золотого м'яча" – жоден із них так і не взяв культовий приз

Легендарний форвард збірної Бразилії Роналдо назвав п'ятьох гравців, які на своєму піку заслуговували отримати "Золотий м'яч".

"Я би сказав, що є четверо гравців, які так і не виграли "Золотий м'яч", хоча повинні були: Алессандро Дель П'єро, Паоло Мальдіні, Франческо Тотті та Рауль.

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До цього списку я ще б додав Роберто Карлоса, який двічі става другим після мене", – цитує бразильця Football Italia.

Відзначимо, що впродовж своєї кар'єри Роналдо здобув 2 "Золотих м'ячі" – в 1997-му та 2002-му. Ще тричі його називали найкращим на планеті за версією ФІФА. Нині екс-форвард є президентом іспанського Вальядоліда.

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