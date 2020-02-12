Роналдо заявив, що Барселона продала його в Інтер попри бажання футболіста залишитися

Колишній нападник збірної Бразилії Роналдо пригадав, як покидав Барселону в 1997 році.

"Я підписав новий контракт в кінці сезону і поїхав у збірну Бразилії. Через п'ять днів мені зателефонували і повідомили, що я більше не можу грати за клуб. Я хотів залишитися, але від мене нічого не залежало.

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Якщо клуб не цінував мене так, як я думав, то рішення не залежало від мене. Я хотів залишитися, але нічого не вирішував", – наводить слова Роналдо LaLiga 90 Aniversario.

Нагадаємо, що у сезоні 1996/1997 Роналдо взяв участь в 49 матчах за Барселону, в яких став автором 47 забитих м'ячів. Влітку 1997 року бразилець перейшов у міланський Інтер. Сума трансферу склала 28 млн євро, і на той момент Роналдо став найдорожчим футболістом в історії.

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