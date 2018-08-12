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Роналдо, який був госпіталізований на Ібіці, розповів про свій стан здоров'я

20:36 387 Читать на русском
Роналдо, який був госпіталізований на Ібіці, розповів про свій стан здоров'я
Роналдо / фото з соцмереж

Легендарний бразильський футболіст Роналдо запевнив, що його стан здоров'я стрімко поліпшується.

"Друзі, у мене був діагностований сильний грип на Ібіці. В п'ятницю я був госпіталізований, проте зараз вже все в порядку.

Завтра мене випишуть і я повернуся додому. Дякую всім за вашу любов і повідомлення", – написав бразилець у Twitter.

"Перес позбувся Роналду так само, як Бекхема та Роналдо – я не здивований", – Кассано про себе, Юве та Кріштіану

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Роналдо був госпіталізований через пневмонію під час відпочинку на Ібіці.

Твіттеріада. Роналдо зганьбився у Москві, Роналду продався у Китай, або Еротична дуель дружин Ярмоленка та Степаненка

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