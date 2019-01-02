Роналдо, який є власником Вальядоліда, розповів про можливість придбання Інтера

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Манчестер Сіті – Ліверпуль: як коштовна сила Гвардіоли стала слабкістю і поставила титул під загрозу, а Зінченка на межуАнглія — 18:45 3241
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