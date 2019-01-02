Роналдо, який є власником Вальядоліда, розповів про можливість придбання Інтера

Власник Вальядоліда Роналдо розповів, що не має грошей, аби придбати Інтер.

"Працюєш більше, а заробляєш менше і менше. Зараз я сильно зайнятий, але мені подобається цей виклик.

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Купити Інтер? Ніколи про це не думав. Цей клуб у мене в серці, і я ніколи нічого не виключаю, але у мене немає грошей, щоб купити Інтер. Так що поки продовжу працювати з Вальядолідом", – цитує Роналдо Sky Sport Italia.

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Нагадаємо, Роналдо придбав Вальядолід за 30 мільйонів євро. Клуб знаходиться на 12 місці у чемпіонаті Іспанії та має у своєму активі 21 очко після 17 турів.