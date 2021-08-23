Роналдо та Роберто Карлос влаштували "перекур" під час матчу ветеранів – фото легенд підриває мережу
23:11 - Читать на русском
Бразильські екс-гравці Реала ніколи не виділялись сумлінним дотриманням дисципліни.
Під час перерви одного з благодійних матчів ветеранів збірних Норвегії та Бразилії дві легенди "селесао" вирішили зняти стрес у підтрибунному приміщенні.
Мессі отримав довгоочікуваний презент, про який мріяв з початку кар'єри
Роналдо та Роберто Карлос запалили по цигарці. Фото легенд одразу стало вірусним у мережі, незважаючи на те, що світлина була зроблена ще у 2018 році.
Обидва бразильці пліч-о-пліч захищали кольори мадридського Реала у 2002-2007 роках.
"У Франції всі усвідомили, що Бог існує": Зінедін Зідан, яким його знають Шевченко, Анрі, Роналдо та інші легенди
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter