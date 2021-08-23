Під час перерви одного з благодійних матчів ветеранів збірних Норвегії та Бразилії дві легенди "селесао" вирішили зняти стрес у підтрибунному приміщенні.

Мессі отримав довгоочікуваний презент, про який мріяв з початку кар'єри

Роналдо та Роберто Карлос запалили по цигарці. Фото легенд одразу стало вірусним у мережі, незважаючи на те, що світлина була зроблена ще у 2018 році.

Обидва бразильці пліч-о-пліч захищали кольори мадридського Реала у 2002-2007 роках.

"У Франції всі усвідомили, що Бог існує": Зінедін Зідан, яким його знають Шевченко, Анрі, Роналдо та інші легенди