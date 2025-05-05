Журналісти зняли, як бразилець виходить з ресторану в Іспанії, залучившись підтримкою персоналу. Найімовірніше епізод з Роналдо стався у той день, коли Вальядолід грав з Барселоною (1:2).

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Спілка фанатів "біло-фіолетових" поширила відео, прокоментувавши його: "Це нинішній президент і основний акціонер Вальядоліда. Вони виклали це відео в соціальні мережі, ймовірно, вчора (в суботу), коли клуб, яким він володіє, творив історію, програвши вісім ігор поспіль вперше за майже 100 років. Це його спадщина і те, що його хвилює. Щоб його образ побачив увесь світ. Наш Вальядолід не вмирає, його вбивають, і з кожним днем без продажу діра стає глибшою".

Варто зауважити, що фанати клубу під час матчу з Барселоною влаштували протест проти Роналдо.

Нагадаємо, що "біло-фіолетові" – найгірша команда Ла Ліги. Вони набрали лише 16 балів за 34 тури. Вальядолід вже оформив виліт до Сегунди.

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