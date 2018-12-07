Роналдо пояснив, яка різниця між ним та Кріштіану Роналду

Легенда збірної Бразилії Роналдо прокоментував порівняння себе із зірковим форвардом Ювентуса Кріштіану Роналду.

"Чи є сенс говорити про те, хто є справжнім Роналдо? Це завжди мене тішило, але я кажу – ні, в цьому немає ніякого сенсу. Ми дуже сильно відрізняємося один від одного.

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В першу чергу ми відрізняємося віком. 9 років різниці, різні часи, в які ми грали. В останні роки футбол швидко змінюється, змінюється все швидше і швидше. Я не хочу сказати, що в мій час грати було складніше, але ми стикалися з абсолютно різними ситуаціями з абсолютно різними командами", – цитує Роналдо La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Кріштіану був у трійці номінантів на "Золотий м'яч", але трофей дістався його екс-партнеру по Реалу Луці Модрічу.

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