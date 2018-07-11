Роналдо пояснив симуляції Неймара на ЧС-2018

Екс-форвард збірної Бразилії Роналдо назвав причину симуляцій Неймара на чемпіонаті світу-2018.

"Всі ми очікували більшого від Неймара на чемпіонаті світу. Він – головний нападник країни, від нього очікували більшого.

Йому щось заважало, обмежувало його. Я поки не розмовляв з ним, але було видно, що він був чимось обмежений на поле.

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Не знаю, чи пов'язано це з травмою або з чимось ще. Думаю, цей чемпіонат світу повинен багато чому навчити Неймара. Він молодий і талановитий, але також несе велику відповідальність.

Що стосується його симуляцій, то я з ним спілкувався на цю тему. Він сказав, що таким чином хоче запобігти подальшим удари по ногах", – цитує Роналдо видання AS.

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