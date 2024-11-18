Дворазовий володар "Золотого м'яча" Роналдо має намір стати президентом Федерації футболу Бразилії, попри те, що наразі не оприлюднив такого рішення. Про це повідомляє Diario Sport.

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Наступні вибори керівника організації відбудуться в березні 2026 року, за кілька місяців до ЧС. Зазначається, що для того, щоб претендувати на цю посаду, Роналдо має продати всі акції Вальядоліда, власником і президентом якого він зараз є.

Повідомляється, що Роналдо має намір запросити Пепа Гвардіоу тренувати збірну Бразилії. Самому наставнику Манчестер Сіті відомо про цю ідею, але він поки що не дав своєї згоди. На початку листопада Гвардіола заявив, що після поразки його команди від Спортінга в ЛЧ з рахунком 1:4 він більше не є варіантом для збірної Бразилії.

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