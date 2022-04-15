Легендарний бразилець став власником 90% акцій рідного для себе Крузейро.

Дворазовий чемпіон світу придбав Крузейро ще наприкінці 2021-го, але всі бюрократичні процедури були завершені лише зараз. Відтепер саме Роналдо є власником знаменитого клубу з Белу-Орізонті, повідомляє офіційний сайт Крузейро.

У цій команді "зубастик" розпочав професіональну кар'єру, після чого пограв у ПСВ, Барселоні, Інтері, Реалі, Мілані та Корінтіансі. У складі збірної Бразилії знаменитий нападник виграв два чемпіонати світу (1994, 2022).

За 90% акцій Крузейро дворазовий володар "Золотого м'яча" виклав близько 62 млн євро. Проект розвитку клубу обіцяють представити протягом найближчих тижнів. Роналдо спробує витягнути рідний клуб із бразильської трясовини. Крузейро виступає у другому дивізіоні ще з 2019 року. У поточному чемпіонаті команда набрала три очки у двох турах.

Нагадаємо, 45-річний бразилець ще у 2018-му викупив контрольний пакет акцій і став президентом Вальядоліда, який бореться за путівку в Прімеру.

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