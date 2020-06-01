Роналдо назвав п'ятірку найкращих гравців сучасності – легендарний бразилець проігнорував Роналду

Дворазовий чемпіон світу Роналдо виділив своїх улюбленців серед чинних футболістів.

"Мессі, звичайно. Він номер один, талант, нам знадобиться 20 або 30 років, щоб побачити щось схоже. Мені також подобаються Салах, Азар, Неймар, я люблю спостерігати за його грою, звичайно ж, Мбаппе...

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Багато хто говорить, що Кіліан схожий на мене. У нього велика швидкістьі, він добре реалізовує моменти, у нього відмінна пластика, б'є обома ногами, неймовірний крок... У нас є схожі риси, але мені ніколи не подобалися порівняння, особливо між гравцями різних поколінь, тому що ситуації різні", – заявив Роналду в інтерв'ю AS.

Увагу привертає відсутність у списку Кріштіану Роналду, якого звично вважають головним конкурентом Мессі упродовж останнього десятиліття.

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