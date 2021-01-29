"Ще поки рано когось виділяти у нинішніх перегонах Ліги чемпіонів, але серед моїх фаворитів на перемогу – Баварія, Реал, Барселона, а також Манчестер Сіті та ПСЖ. У парижан чудова команда і є Неймар", – цитує Роналдо Mundo Deportivo.

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Варто відзначити, що на ПСЖ очікує один з найважчих екзаменів у 1/8 фіналу ЛЧ, парижани будуть протистояти Барселоні.

Нагадаємо, чинним переможцем найпрестижнішого клубного турніру є Баварія, яка минулого сезону оформила требл.

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