"Багато хто скаржиться на відсутність у заявці Габігола, але якщо й брати якогось одного нападника, хай і з невеликими шансами зіграти, я б узяв Ендріка. Думаю, що це хлопець з дуже перспективним майбутнім, і він уже діє професійно. Для нього це був би неймовірний досвід як для майбутнього збірної.

Реал виграв боротьбу за юного бразильського рекордсмена – він дав згоду на трансфер

Це те, чого, як на мене, не вистачає збірній Бразилії. 2010 року Дунга не взяв Неймара, хоча вся Бразилія просила його про це, але 1994 року Паррейра взяв мене, а 2002 року Сколарі взяв Кака", – цитує Роналдо Marca.

До слова, нещодавно Ендрік побив 106-річний рекорд Палмейраса. На дорослому рівні юний форвард провів лише п'ять матчів, у яких забив три голи і віддав гольову передачу. Цікаво, що Роналдо вперше поїхав на чемпіонат світу у 17 років, але на ЧС-1994 не зіграв жодної хвилини.

Бразилія обрала 26 гравців на чемпіонат світу – Реал, МЮ і Юве базові клуби, "дідусь" Алвес також їде