Роналдо: Хотів би мати підтримку мільярдера, а не вкладати власні гроші у Вальядолід

Легендарний бразилець Роналдо, який є власником іспанського Вальядоліда, зізнався, що не відмовився би від сторонніх інвестицій у клуб.

"Футбол – це ризикований бізнес. Мене часто запитують, чи свої гроші я вклав в команду, або ж за моєю спиною є якийсь мільярдер, який оплачує все за мене.

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Хотілося б мені цього, дуже хотілося б. Якби я мав підтримку мільярдера, то почувався би набагато спокійніше. Але я вкладаю свої власні гроші", – цитує Роналдо ESPN.

Нагадаємо, екс-форвард Реала та збірної Бразилії придбав клуб іспанської Ла Ліги за 30 мільйонів євро. Наразі команда посідає 13 місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

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