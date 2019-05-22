toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Роналдо хоче використати свої зв'язки в Реалі, щоб орендувати Вінісіуса

11:10 1109 Читать на русском
Роналдо хоче використати свої зв'язки в Реалі, щоб орендувати Вінісіуса
Вінісіус / Reuters

Бразилець Роналдо, який є президентом Вальядоліда, хоче домовитися з Реалом щодо оренди молодого вінгера Вінісіуса.

Легендарний форвард вірить, що зв'язки з керівництвом "вершкових" допоможуть йому під час переговорів, повідомляє AS.

Зідан розлютився і відповів на чутки про Реал: Лунін чи син, Грізманн, прощання з зірками – що відбувається насправді

Роналдо готовий забрати Вінісіуса у свій клуб, якщо йому не знайдеться місця у складі Реала. Талановитий бразилець може стати лідером Вальядоліда, а от у команді Зінедіна Зідана стабільні виступи в основному складі йому не гарантовані.

Реал планує масовий "шопінг" на літнє трансферне вікно. Якщо в атакувальну лінію прийдуть нові зірки, то прогрес Вінісіуса може суттєво сповільнитися.

Крах Реала, диктатура Мессі, нереалізований шанс українців та фіаско проекту Ман Сіті – підсумки Ла Ліги 2018/19

blog_ava
"Зінченко – один з найбільших успіхів Гвардіоли": українець став найкращим в Ман Сіті на своїй позиції у сезоні 2018/19
12:00
4594
Теги
Іспанія Трансфери Вальядолід Вальядолід Роналдо Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
46
хв
Інгулець
16:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук