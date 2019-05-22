Роналдо хоче використати свої зв'язки в Реалі, щоб орендувати Вінісіуса

Бразилець Роналдо, який є президентом Вальядоліда, хоче домовитися з Реалом щодо оренди молодого вінгера Вінісіуса.

Легендарний форвард вірить, що зв'язки з керівництвом "вершкових" допоможуть йому під час переговорів, повідомляє AS.

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Роналдо готовий забрати Вінісіуса у свій клуб, якщо йому не знайдеться місця у складі Реала. Талановитий бразилець може стати лідером Вальядоліда, а от у команді Зінедіна Зідана стабільні виступи в основному складі йому не гарантовані.

Реал планує масовий "шопінг" на літнє трансферне вікно. Якщо в атакувальну лінію прийдуть нові зірки, то прогрес Вінісіуса може суттєво сповільнитися.

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