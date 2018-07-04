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Роналдо: Думаю, Неймару під силу виграти "Золотий м'яч" цього року

13:48 1871 Читать на русском
Роналдо: Думаю, Неймару під силу виграти "Золотий м'яч" цього року
Роналдо / Фото: Mirror

Легендарний бразильський нападник Роналду поділився думками про те, хто може стати володарем" Золотого м'яча".

"Неймар може скинути Мессі і Кріштіану з трону та виграти "Золотий м'яч" цьогоріч. При виборі найкращого футболіста світу найбільше значення при голосуванні віддадуть виступу гравця на чемпіонаті світу.

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Так, Роналду проводить чудовий сезон. Він тріумфував у Лізі Чемпіонів. Мессі виграв чемпіонат та кубок Іспанії, проте, на мою думку, у 2002 році я отримав звання найкращого футболіста року через те, що Бразилія виграла тоді Мундіаль", – цитує Роналдо Mundo Deportivo.

Нагадаємо, збірна Бразилії обіграла Мексику у 1/8 фіналу ЧС та вийшла у чвертьфінал турніру, де зіграє зі збірною Бельгії.

Роналду вже два тижні займається пошуком будинку в Турині

Теги
ЧС 2018 Неймар Неймар
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