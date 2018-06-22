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Роналдо – про тренера Єгипту Купера: Він найгірший тренер у моїй кар'єрі

16 червня 06:00 2102 Читать на русском
Роналдо – про тренера Єгипту Купера: Він найгірший тренер у моїй кар'єрі
Ектор Купер / Єгипет

Колишній гравець збірної Бразилії Роналдо розкритикував головного тренера Єгипту Ектора Купера, з яким він співпрацював у міланському Інтері.

"Завершення мого кар'єрного шляху в Інтері було далеко не найприємнішим, зокрема, і через нього. Дивно, але цей фахівець все ще тренує. Можливо, він просто має найкращого агента на планеті, що вигідно влаштовує його на роботу.

Єгипет – Уругвай – 0:1 – відео гола

Тоді у мене були проблеми після операції, але я прагнув виходити на поле. В той момент я звернувся до президента клубу з проханням зробити вибір між мною і тренером.

Так сталося, що я перейшов у Реал і ще жодного разу в житті не пошкодував про це рішення. Впевнено можу заявити, що гіршого тренера в моїй кар'єрі зустрічати не доводилося", – цитує Роналдо Football Italia.

ЧС-2018 1 тур

Єгипет - Уругвай: П'ятниця 15 червня 2018

Єгипет
Матч завершено
0 : 1
Уругвай
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Теги
ЧС 2018 Ектор Купер Ектор Купер Єгипет - Уругвай Роналдо
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