Роналдо – про тренера Єгипту Купера: Він найгірший тренер у моїй кар'єрі

Колишній гравець збірної Бразилії Роналдо розкритикував головного тренера Єгипту Ектора Купера, з яким він співпрацював у міланському Інтері.

"Завершення мого кар'єрного шляху в Інтері було далеко не найприємнішим, зокрема, і через нього. Дивно, але цей фахівець все ще тренує. Можливо, він просто має найкращого агента на планеті, що вигідно влаштовує його на роботу.

Єгипет – Уругвай – 0:1 – відео гола

Тоді у мене були проблеми після операції, але я прагнув виходити на поле. В той момент я звернувся до президента клубу з проханням зробити вибір між мною і тренером.

Так сталося, що я перейшов у Реал і ще жодного разу в житті не пошкодував про це рішення. Впевнено можу заявити, що гіршого тренера в моїй кар'єрі зустрічати не доводилося", – цитує Роналдо Football Italia.