Дворазовий чемпіон світу Роналдо підтримав Ліонеля Мессі напередодні ЧС-2026, заявивши, що аргентинський геній досі здатен вирішувати долю матчів на найвищому рівні. У коментарі DSports бразилець підкреслив, що вражений фізичною формою зіркового аргентинця.

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"Мати Лео в команді – це величезна перевага над усіма нами, звичайними людьми у світі. Я бачу, що він у чудовій формі, й думаю, що прибуде на чемпіонат світу теж у хорошому стані", – сказав Роналдо.

Він також згадав виступи Мессі на КЧС: "Я дивився його матчі – він усе ще має це. Кожен дотик до м’яча приносить щось цікаве. Він завжди правильно читає гру, розуміє, що треба зробити. Якщо втрачає м’яч – намагається його повернути. Він пробігає по 30–40 метрів!"

Також Роналдо він відзначив роботу наставника збірної Аргентини: "Скалоні побудував команду, яка грає з пристрастю й віддачею. Вони постійно підтримують одне одного. Це дуже розумна команда, яка ще й вміє терпіти".

Нагадаємо, що Аргентина та Бразилія вже гарантували собі участь у майбутньому ЧС-2026.

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