Роналдінью звільнений з-під арешту після виснажливого допиту

Колишня зірка збірної Бразилії та Барселони Роналдінью випущений з-під варти після свого арешту в Парагваї.

"Чиновник представився, і Роналдінью вручив йому перше, що він знайшов у своїй сумці. Він їм показав свій бразильський паспорт. Якби він хотів щось приховати, він би використовував свої бразильські документи.

Роналдінью заарештований за використання підробленого парагвайського паспорта

У Роналдінью і його брата немає ніяких обмежень щодо їхньої свободи, але він вирішив поки залишатися в Парагваї в очікуванні рішення суду. Він усвідомлює, що йому може бути пред'явлене обвинувачення. Ми порекомендували йому відповісти на питання, поставлені йому, тому що ми знаємо і стверджуємо, що він не здійснював ніяких злочинних дій", – цитує адвоката Роналдінью Адольфо Маріну The Sun.

Нагадаємо, поліція Парагваю затримала легендарного бразильця за використання підробленого паспорта. Раніше Роналдінью позбавили закордонного паспорта за несплату податків. Він завершив ігрову кар'єру в 2018 році.

Роналдінью: яскрава зірка, яка не сяяла довго