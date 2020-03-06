Роналдінью звільнений з-під арешту після виснажливого допиту

Колишня зірка збірної Бразилії та Барселони Роналдінью випущений з-під варти після свого арешту в Парагваї.
"Чиновник представився, і Роналдінью вручив йому перше, що він знайшов у своїй сумці. Він їм показав свій бразильський паспорт. Якби він хотів щось приховати, він би використовував свої бразильські документи.
Роналдінью заарештований за використання підробленого парагвайського паспорта
У Роналдінью і його брата немає ніяких обмежень щодо їхньої свободи, але він вирішив поки залишатися в Парагваї в очікуванні рішення суду. Він усвідомлює, що йому може бути пред'явлене обвинувачення. Ми порекомендували йому відповісти на питання, поставлені йому, тому що ми знаємо і стверджуємо, що він не здійснював ніяких злочинних дій", – цитує адвоката Роналдінью Адольфо Маріну The Sun.
Нагадаємо, поліція Парагваю затримала легендарного бразильця за використання підробленого паспорта. Раніше Роналдінью позбавили закордонного паспорта за несплату податків. Він завершив ігрову кар'єру в 2018 році.
Роналдінью: яскрава зірка, яка не сяяла довго