Роналдінью зізнався, завдяки кому опинився в Барселоні

Легендарний бразилець Роналдінью пригадав свій перехід з ПСЖ у Барселону в 2003 році.

"Так, це правда, що тоді мною цікавились багато клубів, серед них можна виділити Манчестер Юнайтед. Проте моя дружба із Сандро Роселем (екс-президент Барселони – прим. "Футбол 24") зіграла вирішальну роль.

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Саме завдяки йому я опинився в Барселоні, хоча мав чимало інших пропозицій", – цитує Роналдінью Goal.com.

До слова, 2 роки тому Росель був заарештований за підозрою у відмиванні коштів. Колишній бос "блаугранас" вийшов з в'язниці буквально місяць тому під заставу, проте розгляд справи ще триває.

У складі Барселони Роналдінью провів 5 років. За цей час бразилець двічі став чемпіоном Іспанії та одного разу виграв Лігу чемпіонів.