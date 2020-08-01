Роналдінью збирається назавжди покинути Бразилію після звільнення з-під домашнього арешту

Колишня зірка Барселони та збірної Бразилії Роналдінью визначився з планами на життя після завершення домашнього арешту.

Роналдінью може звільнитись з-під арешту найближчим часом, повідомляє ESPN.

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Зазначається, що парагвайські правоохоронці не змогли встановити зв'язок між колишнім футболістом, його братом та організованою злочинністю. Роналдінью вже має план дій після звільнення з-під домашного арешту: спочатку зустрітись із родиною в Бразилії, а потім назавжди покинути батьківщину та переїхати в Іспанію. Цікаво, що екс-зірка Барселони вже обрав новий будинок та може стати новим сусідом Ліонеля Мессі та Луїса Суареса.

Нагадаємо, кілька місяців тому бразилець потрапив до парагвайської в'язниці. Він був арештований за спробу перетнути державний кордон Парагваю, використовуючи підроблені паспорти.

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