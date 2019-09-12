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Роналдінью заплатить космічний штраф, щоб повернути свій паспорт

14:32 469 Читать на русском
Роналдінью заплатить космічний штраф, щоб повернути свій паспорт
Роналдінью / фото із соцмереж

Легендарний бразилець Роналдінью досягнув компромісу з місцевими правоохоронними органами, з якими останнім часом мав чимало проблем.

Екс-хавбек ПСЖ, Барселони, Мілана та збірної Бразилії Роналдінью зможе отримати свій паспорт, який у нього вилучили ще минулого року через невиплату штрафу за завдані збитки навколишньому середовищу.

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39-річний бразилець та його брат заплатять штраф у розмірі 1,5 млн доларів США, після чого справа проти них буде закрита. Вони повинні це зробити до 1 жовтня, повідомляє AS.

Інцидент трапився ще у 2015 році – тоді Роналдінью з братом всупереч встановленому законом порядку побудували платформу для риболовлі та пристані для суден в місті Порту-Аллегрі. Окрім паспортів, суд арештував деякі активи знаменитого екс-футболіста.

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