Легендарний Роналдінью все ще користується популярністю серед жінок.

Екс-гравець Барселони та збірної Бразилії Роналдінью став героєм вірусного відео, на якому колишній футболіст роздає автографи гарячим фанаткам.

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Усе б нічого, але дівчата попросили легенду розписатись на грудях, не знімаючи одягу. Для 41-річного Роналдінью, схоже, це звичайна практика, адже бразилець не знітився і виконав прохання.

Нагадаємо, в Європі Роналдінью захищав кольори ПСЖ, Барселони та Мілана.

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