Екс-нападник Барселони та збірної Бразилії Роналдінью відвідає церемонію "Золотого м'яча" з важливою місією.

У понеділок, 22 вересня, в паризькому театрі Шатле відбудеться 69-та церемонія вручення "Золотого м'яча". Ведучими вечора будуть Рууд Гулліт та Кейт Скотт.

Один гравець Барселони не поїде на церемонію "Золотого м'яча" – відома причина

Як повідомляє Tiempo de Juego, головну нагороду вечора переможцю голосування вручить колишній футболіст Барселони, ПСЖ і збірної Бразилії Роналдінью. Бразилець вигравав приз у 2005 році, коли виступав за "кулес".

Нагадаємо, що торік "Золотий м'яч" отримав представник збірної Іспанії та Манчестер Сіті Родрі.

"Батьки залишалися без їжі": Лаутаро – про тяжке дитинство, гру з Барселоною та болючу поразку від ПСЖ в Лізі чемпіонів