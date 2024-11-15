Роналдінью має тенденцію з'являтися у дещо незвичний спосіб на нефутбольних заходах. Цього разу бразильська зірка був присутнім на Кліматичному саміті ООН на запрошення країни-організатора Азербайджану. Відповідну світлину екс-форвард Барселони та Мілана опублікував у своїх соцмережах.

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Роналдінью відвідав Баку в середу, і його присутність у столиці Азербайджану звела з розуму деяких учасників заходу. Бразильський гравець завершив кар'єру 2018 року і тепер є послом міста Маямі на наступному чемпіонаті світу 2026 року, який відбудеться у США, Мексиці та Канаді.

Конференція ООН зі зміни клімату 2024 року, більш відома як COP29, стала 29-ю конференцією Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату. Вибір Азербайджану як країни, що приймає конференцію, викликав суперечності, оскільки його економіка значною мірою залежить від викопного палива, а критики вказують на порушення прав людини, включно з арештами кліматичних активістів.

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